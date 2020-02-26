預算案：4.5億元推法治　學者倡炒鄭若驊唔使枉花公帑

財政預算案預留約4.5億港元，讓律政司推行「2030-聚焦法治計劃」，加深香港社會對法治概念及實踐。有學者直指有關措施顯示現時法治淪亡，直斥是律政司司長鄭若驊一手造成，認為只要將失職的鄭炒魷，就不需花數以億計的納稅人血汗錢推廣法治。

民望長期墊司底、被嘲為「避政司司長」的鄭若驊，一直被外界炮轟放生包括壹傳媒黎智英在內等違法佔領行動(佔中)搞手，對黎在六四晚會刑恐東方報業集團記者，有圖有片，證據確鑿但卻拖延，應告不告，導致市民對法治失去信心。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，過去半年反修例事件令市民對法治的信心大打折扣，已是失職的表現，撥款可以說是浪費資源，認為是「應做唔做」，加上計劃沒有詳細內容及計劃，擔心是浪費資源。陳又提及律政司職員做事敷衍失職，對是否可以推行計劃成疑。陳又指，鄭其身不正，自己破壞法治理念，已是反面教材，卻要推行認識法治的計劃，而事實上最應該加深法治實踐的便是鄭本身，促應直接落台，不需花費大量錢搞個計劃。

被問及預算案預留款項，用作加深社會認識法法概念，全國港澳研究會理事宋小莊強調香港是法治社會，然而由佔中發起人之一、港大法律系副教授戴耀廷當年提出違法達義之後，催生2014年歷時79日佔中事件，以至由去年6月爆發的反修訂逃犯條例風波，亦是源於有人鼓吹違法達義，正正因為政府及鄭若驊一直沒有直接反駁違法達義是金錯誤的，令到戴耀廷等人渾水摸魚，以訛傳訛下，爆發連串的激烈衝突。

宋狠批鄭對法治都不了解，否則包括鄭在內整個律政司有500至600名律師，無一反駁有關違法達義的言論，不指證、不反駁就等於縱容，造成今日社會不穩及法治淪亡的地步，故整個政府及鄭若驊要負全責。