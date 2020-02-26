95.9%考生因疫情焦慮緊張　團體籲押後文憑試

有95.9%受訪DSE考生曾因疫情出現負面情緒。

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，港府卻堅持文憑試各科筆試如常在3月27日開考，恐增加社區爆發之危機。有關注團體向應屆文憑試考生進行網上問卷調查，結果顯示超過95%受訪考生在過去兩周中曾因疫情出現負面情緒、逾75%認為應延期考試，建議考評局押後文憑試，讓考生可在安全及足夠時間下作好準備及調整情緒。

循道衞理亞斯理社會服務處本月10日至16日，在網上進行「肺炎疫情對DSE考生的影響」問卷調查，共收集695名應屆文憑試考生回應，發現95.9%受訪考生在過去兩周中曾因疫情出現緊張、焦慮、害怕、擔心或不安等負面情緒，反映他們情緒壓力甚高，情況令人關注及憂慮。針對考評局秘書長蘇國生早前指出，靜態筆試並非高風險傳播活動，有超過70%受訪考生表示不同意，顯示考評局的預防措施無法減低考生疑慮。

對於如期開考文憑試，該處感到非常憂慮，認為考評局及教育局須以學生身心靈健康為出發點，重新考慮延期，並提出3項開考條件，包括連續28日無新確診個案、專家認為疫情受控、以及邀請醫學專家審視考試安排程序，確保相關措施可保障考生健康後才落實考試時間。

即使疫情受控，該處認為全港應繼續停課直至完成所有文憑試，以騰出更多課室作考試場地，試場座位之間應至少有1.5至2米距離，港府亦應提供足夠數量的防疫用品予考生及監考人員。