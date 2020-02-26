預算案：議員歡迎政府派糖　提醒留意財赤長遠發展

預算案今(26日)發布，提及將向全港18歲或以上永久居民派發1萬港元等措施。議員提醒港府要留意財赤問題及長遠發展。政務司司長張建宗認為，面對全球經濟環境轉差、反修例示威衝擊及新冠肺炎疫情影響，本地失業率創3年新高。港府提出逾1200億港元的紓困措施，冀助各界紓困。張相信出現赤字與撥逾千億港元派錢及派糖有關，認為不會對香港的財政造成長遠影響。

有行政會議成員認為，預算案的紓困措施有助刺激內銷及振興經濟，希望各政黨不分政治立場助市民共度時艱。身兼行會成員的議員葉劉淑儀指，派錢只予永久居民並不足夠，希望惠及所有人，又指預算案的宏觀經濟策略不足，未照顧貧富差距及重新分配資源，望政府考慮本地經濟該如何全面發展。政府亦需盡快處理赤字愈來愈多的問題。

議員鍾國斌指預算案中的百分百信貸保證能助業界，議員邵家輝冀不要將紓困措施政治化。議員張宇人料預算案能為港府挽回民望，若政府願聆聽意見，可帶領香港走出困局。

議員容海恩指預算案對中產支援不足，官員需與市民共度時艱，帶頭減薪。她又對政府未有提供2萬港元的幼兒、初生兒津貼表示失望。議員陳恒鑌建議政府在關愛基金中資助非永久性居民，而醫管局撥款大增，促醫管局提升辦事效率。議員梁志祥稱預算案欠缺長遠失業支援，倡在關愛基金中設立失業援助基金。議員葛珮帆譴責楊岳橋誤導指建制派不支持派錢，重申他們支持派1萬元抗疫基金，又促泛民勿阻撓撥款，將政治凌駕民生。

議員陳凱欣認為政府應在撥款條例草案前提交涉派錢的全面方案。政府可選擇透過網上銀行、社會福利金戶口等方法派錢。她又建議政府提交醫護增人手計劃，平息業界怨氣。

民主派議員黃碧雲提出預算案無提及前線醫療防疫裝備，又指對教育和婦女方面回應亦不足。議員胡志偉表示派錢安排包含海外和內地生活的港人，無直接帶動本地消費，又指撐企業保就業方面援助不足，議員鄺俊宇認為18歲以下人士也應派錢。

社福界議員邵家臻和工黨議員張超雄認為，預算案中警方才是大贏家，增加約2000多人手，比去年增四分之一，又形容「派粒糖補鑊，只甜住一陣」，未能幫助基層市民。

議員黃國健冀泛民議員勿於立法會拉布。希望政府提出對勞工的支援措施、支援中小企措施及支援失業勞工。議員陸頌雄指，預算案對失業就業的措施不足，希望勞福局勿以手續繁複為由拒設緊急失業援助金。議員何啟明指勞工處新增4000職位是杯水車薪，議員郭偉強批評增房屋土地上未如理想。