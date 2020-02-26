1毫升鼻液藏1億粒新冠病毒　何栢良：幾粒已可中招

新冠肺炎疫情確診宗數居高不下，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(26日)表示，他與港大微生物學系講座教授袁國勇，分析了首23宗確診感染個案的病毒量，發現病人身上的病毒量頑強，入院當日的病毒量達到最高峰水平，即使過了14日，水平仍高企；入院21日後水平仍然不低，因此不少病人住院多時都未能出院。

何指，病人入院當日，大約每1毫升的鼻液樣本就已經有高達1億個病毒量，「即係1粒芝麻大小嘅水點，已經有10萬粒病毒；10分之1嘅芝麻就有1萬粒病毒」。由於大眾都對此新發的肺炎沒有抗體，因此只要幾粒病毒，已可中招染疫。

他提醒醫護人員要小心處理入院的病人，確保防護裝備佩戴恰當，最好有專人監督醫護人員在整個處理過程中，沒有出現感染控制措施的遺漏。而醫護人員處理完病人後，應立即洗臉及做好個人衞生，回家後一定要洗臉洗頭，以免頭髮都沾染到病毒。

他又建議醫護人員上班用膳時最好買外賣，勿到餐廳進食，用膳時除下的口罩應丟棄而不應再次佩戴；用膳期間不應談話，並最好與其他人保持6個階磚距離。他又指，手機容易受到污染，呼籲醫護及大眾每日都要消毒手機，可用少少火酒去抹拭，而部分醫院已添置紫外光消毒機用以消毒手機，建議每間醫院都添置。