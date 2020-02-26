公立醫院庫存1800萬個外科口罩　懲教署3度增產

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，公營醫療系統各類抗疫物品存量、懲教署所生產口罩的存量都備受關注。政府指公立醫院的保護裝備庫存包括約1800萬個外科口罩，而懲教署自今年1月起3度增產，生產達至約每月180萬個，又徵集人員以志願形式參與口罩生產，期望目標產量增加至每月250萬個。

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（26日）書面回覆議員涂謹申查詢時指，截至2月20日，公立醫院的保護裝備庫存包括約1800萬個外科口罩、約230萬件保護衣、約45萬個全面罩及約119萬個N95口罩。

至於懲教署在2019年每月平均生產110萬個口罩。為應對政府部門對口罩需求，該署自今年1月起3度增產，並由2月初起開始24小時運作，生產達至約每月180萬個。其後，署方更徵集超過800名休班及退休懲教人員，以志願形式自2月7日起參與口罩生產，期望目標產量增加至每月250萬個。該署現時備存的原材料足夠供一個月生產之用。該署生產的過濾口罩，經認可實驗所測試，其細菌過濾效率及顆粒過濾效率均分別超過99%及98%。

因應疫情蔓延，政府各部門已加大力度，減省對口罩的需求。物流署會嚴守準則，優先分配防疫物資予參與檢疫工作、執行檢疫令，包括衞生署的醫護及港口衞生人員；以及維持必要公共服務的前線人員。政府亦會為全港安老院和殘疾人士院舍提供100萬個口罩，支援他們繼續提供服務。

因應疫情蔓延，醫管局保護裝備的使用量近期顯著上升，醫管局已盡力加快採購保護裝備。醫管局以往採購外科口罩時主要參考美國食品藥品監督管理局外科口罩的標準「ASTM F2100-11」。在ASTM認證的口罩需在4個方面達到相關標準，包括細菌過濾效率、顆粒過濾效率、合成血液穿透阻力及壓力差（透氣程度）。而醫管局在採購外科口罩時，亦會考慮其他國際標準，包括歐盟標準EN14683。