醫管局擬追究罷工醫護　稱會核對值勤記錄

新冠肺炎攻港下，港府死不封關引起大批公立醫院醫護人員罷工抗議。醫管局今日(26日)向本月3至7日缺勤的員工發信，指會核對員工在這段期間的值勤記錄，並強調會保留計算此期間薪金的權利。信中指局方會了解員工缺勤原因，保留撤回缺勤期間薪金的權利。有指在罷工的5天期間，合共有超過7000名員工缺勤。

發起醫護界罷工的醫管局員工陣線回應表示，罷工不是缺勤，工會早前已向醫管局呈交罷工期間每天簽到的會員名單，以保障會員進行於基本法列明之罷工的權利。公共醫療醫生協會會長馬仲儀則批評做法不智，認為醫護近日對醫管局就物資和抗疫措施已有不滿，雙方關係緊張，醫管局此時發信對抗疫工作無幫助。她又認為罷工是基本法賦予的權利，不應有任何醫護人員因罷工而被追究。

衞生服務界議員李國麟對醫管局行動表示失望，認為醫管局如現時再作手段，令醫護界軍心遭動搖，做法極不理想，該局應要深思。醫學界議員陳沛然則認為，罷工屬工會內的事宜，法例亦有規管，有問題的員工可透過工會與醫管局商討。