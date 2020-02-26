會計界料派錢能刺激經濟　中長期促擴大稅制保財政

香港會計師公會認為，新公布的財政預算案顯示政府有聆聽民意，措施回應了過去一年社會事件及新冠肺炎疫情對香港經濟的打擊，但認為力度是否足夠屬「見人見智」。政府因應社會狀況決定向18歲以上居民派發1萬港元，公會認為具即時作用，相信可刺激經濟。

會計師公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基指，過去一年的社會事件及現時的疫情影響廣泛，當局宣布「全民派錢」1萬港元是可理解的，惟「N無人士」無法從寬減租金及綜援出雙糧等措施受惠，政府應從關愛基金着手支援他們。

蘇又指，預算案預測未來5年的政府帳目會繼續出現經營財赤，甚至錄得整體赤字，顯示經常性收入追不上經常性開支的狀況未能扭轉，證實公會對香港中長期財政狀況的擔憂。蘇期望當局正視，研究措施維持中長期財政狀況穩健，包括開源節流。在開源上建議要促進經濟增長及擴大稅制；節流上應在保持到公共服務水平的情況下節省開支，而受人口老化影響，公共開支控制方面有一定掣肘。

公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮表示，預算案在經濟發展方面提供稅務優惠、改革有限合夥人法制，以吸引更多海外基金經理來港從事資產管理業務，相信能有助香港經濟發展。