政府指的士第三者保險保費平穩　去年首三季2.7萬元

經濟面對外憂內患，的士業生意大受影響。業界人士指，乘客量在近半年因社會運動而大減，加上的士業界保費飆升，經營困難。有議員指的士保費單於去年首9個月上升近50%，當中綜合保險保費增至每年4萬多港元，而第三者風險保險（第三保）保費則增至每年3萬多港元，惟現時經營的士保險業務的保險公司數目甚少，令市場欠缺競爭，以致的士保費不斷上升。政府則指，的士保險費中的第三者保險平均保費大致平穩，未來亦會提供財政支援助業界渡過難關。

運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）書面回覆議員易志明指，於2015至2019年首三季期間，的士每年綜合保險平均保費分別為2015年26565港元、2016年25911港元、2017年25859港元、2018年25537港元、2019年首三季為27218港元；第三者保險平均保費則大致平穩，即是在每年20381港元至每年21545港元之間。而與其他商業服務一樣，保險公司會按照商業原則，根據個別投保營業車輛的承保風險（包括意外發生率）和理賠因素等考慮來釐定保費水平。

鑑於當前疫情帶來的嚴峻衝擊，政府於上周五（21日）向立法會財務委員會申請撥款成立防疫抗疫基金，基金將提供財政支援，運輸署會在基金成立後盡快落實相關措施。另外，運輸署在取得港鐵公司同意後，已安排的士停泊在高鐵香港西九龍站停車場作短期月泊。運輸署繼續物色適合的地方（包括港珠澳大橋香港口岸停車場），供的士作短期月泊，協助業界渡過難關。