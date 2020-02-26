建築工疑連環非禮18名女子及盜銀包　還押候4月審

29歲建築工人張偉雄涉在去年9月至今年初連環非禮多名女子和涉多次盜竊，被控五項非禮罪及三項盜竊罪，案件今日(26日)提堂，被告暫毋須答辯，控方指除了涉案5名女事主之餘，已有另外13名女子報案，令懷疑受害人數增至18人，其中2人已進行認人手續並認出被告，案件押後期間會安排其他事主認人及檢取閉路電視紀錄等，控方反對被告擔保，裁判官將案押後至4月22日轉往沙田法院提堂，被告需繼續還押。

控罪指，被告於去年9月24日在香港中文大學「康本國際學術園」外非禮女子A、去年10月7日在港鐵大學站C出口外非禮女子B、去年12月26日在港鐵旺角站4號月台非禮女子C、今年2月4日在港鐵恒安站C出口非禮女子D，及今年2月18日港鐵大學站2號月台非禮女子E。

被告另被控於去年12月26日在港鐵旺角站偷竊女子C的銀包及現金等3300多港元財物、今年2月4日在馬鞍山港鐵恒安站C出口偷竊女子D的銀包、現金、銀行卡及香港身份證等6300多港元財物，及今年2月18日在港鐵大學站2號月台偷竊屬於女子E的身份證、兩張銀行卡及一張面值50港元的八達通卡。

據悉，被告犯案時均趁現場人少、借口替陌生女事主拍去身上的昆蟲而伺機非禮及偷去財物，警方已在被告家中找回部分贓物。