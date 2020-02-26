孔聖堂中學教師轉發辱警文　失副校銜頭續准教學

孔聖堂中學今(26日)公布該校署理副校長何栢欣轉發疑似仇恨言論的調查結果，校方指何栢欣非貼文原創者，並對貼文內容敏感度不足，事件並非蓄意而造成，行為事實上對學校帶來嚴重的負面影響。校方指，已即時終止其署理副校長職務，但回復其教學工作。

校方指校董會組成專責小組調查事件，指何只是轉發貼文，又指何提供了原文出處材料，而材料標示的時間序亦脗合事件被發現的經過。

校方指，何稱真誠相信該貼文是用作打氣之用，並無他意，而轉載後獲友人通告才知道內文有特別意思，隨即刪除貼文。何表示深切的悔意，對於這次輕率的轉貼，並為學校帶來負面影響深感不安。同時對受到該文影響及不安的人士，包括警察、相關社會人士、學校師生、校董會及家長等表示深深的致歉。

校方指秉持「政治不入校門」原則，反對任何宣揚暴力行為，又指查明事件後認為何對貼文內容敏感度不足，非蓄意而造成，但由於是嚴重疏忽及欠缺學校高級行政人員的應有表現及要求。校方決定即時終止其署理副校長職務，但基於何平日教學工作勤勉盡責，回復其教學工作。校方指何接受決定及處理。

教育界議員葉建源認為，老師有其表達自由，又指學校最緊要是要有公道程序處理事件。