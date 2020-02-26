男生及女文員攜雷射筆　被控管有攻擊性武器准保釋

2人各被控一項管有攻擊性武器罪，今在東區法院提堂。

修例風波自去年6月開始，屢有示威者因使用雷射筆照射向警員而被起訴。警方近日再落案起訴1名男學生及1名女文員，指稱他們涉嫌管有雷射筆作非法用途，控告他們各一項管有攻擊性武器罪，2人今(26日)在東區法院提堂，裁判官按辯方申請將案件押後6星期再訊，2人繼續獲准分別以3000港元及500港元保釋候訊。

2名被告分別是22歲男學生何啟誠及24歲女文員王海嵐。何被控於去年8月29日，在沙田蘇浙公學外管有一支雷射筆，意圖將其作非法用途使用。王被控於去年8月30日，在葵涌葵義路新葵芳花園外管有一支雷射筆，意圖將其作非法用途使用。

去年8月29日，市民在各區舉行「遍地開花放映會」。據了解，當晚有數十人在沙田警署外聚集，有人用雷射筆照射入警署內，歷時約1個多小時。示威者解散後，警員在附近截查拘捕何啟誠，有閉路電視片段影到疑似是何的人在案發地點出現。至於另一被告王海嵐，據了解控方指她涉嫌用雷射筆射入警車並射到一名警員。

2名被告的案件均押後至4月8日再訊，何的案件將轉往沙田法院再訊，王的案件將轉往西九龍法院再訊。