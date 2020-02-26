預算案：無視棕地工業邨大把地發展　政府照倒錢落海

政府一意孤行，照樣強推明日大嶼倒錢落海計劃。東網記者找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明香港其實「大把土地」可作發展。

多個團體都關注棕地發展，例如本土研究社便發現新界有1023公頃棕地未納入發展，而綠色和平也稱發展約400公頃棕地，估算只需333億港元造價，已可興建約14萬個公營單位。

除了棕地，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已非從事工業用途，政府亦可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途。香港現時有3大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，隨着工業式微，工業邨大都有名無實，部分更有大幅空置土地情況。

以大埔工業邨為例，佔地76公頃，連同旁邊逾6公頃的閒置地，極具發展潛力。該幅閒置地西面與富善邨為鄰，南面是大埔海濱公園，建成住宅的話，大部分單位可享無敵海景。該幅閒置地由多個政府部門和機構瓜分，以臨時租約批出，而該閒置地屬政府、機構或社區用地，只要向城市規劃委員會申請，便可建成住宅，政府卻任由這幅地閒置最少20年。