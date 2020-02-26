市民對派1萬元評價兩極　促增教育醫療資源

在反修例風波及新冠肺炎疫情雙重打擊下，財政司司長陳茂波今日(26日)公布增加利民紓困措施，包括向每名18歲以上香港居民派1萬港元；寬減薪俸稅及個人入息稅100%、退稅上限2萬港元等，市民認為「梗係開心啦，知足常樂」，亦有市民認為全民派1萬港元無助解決疫情，認為政府應投放更多資源在教育、醫療上。

從事環境衞生業董女士認為收1萬港元當然很高興，可幫助生活所需，與「一家人開開心心食餐飯」，由於家庭成員收入穩定，生計暫未受疫情影響；但提到近期清潔公司所提供的口罩量不足，很多時需自行購買，希望政府可為前線清潔工提供更多口罩。退休人士麥先生未有物業，每月皆需付逾萬港元租金，他表示派錢「好過無」，政府「算係咁啦」。

中學生李先生因未成年而無錢收，談及政府將為中學文憑考試學校考生代繳考試費，他表示「寧願自己畀返」，因未清楚政府會否同樣為自修生繳費，擔心令投考人數大增，減低讀大學的機會。他又指政府應效法澳門以成本價賣口罩和防疫品予市民，「畀派1萬蚊仲有用」。

文員陳小姐坦言上次派4000元等逾半年，冀今次加快，又希望政府投放更多資源到檢疫中心，例如改善膳食、加強檢疫等。金融業的盧先生指政府的抗疫工作「有好多改善空間」，形容港府「唔夠快」。