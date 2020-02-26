網民熱話：骨牌效應？　白車切線釀三車攬炒

救護工作固然是救急扶危，不過亦有失誤的時候。昨日(25日)一架救護車在黃大仙行車期間，因前面車輛突然慢駛，司機於是扭軚切線閃避，結果救護車如骨牌般撞向鄰線兩架私家車，事件中雖無造成傷亡，但就惹來網民揶揄「救人定攞命？」

事發於昨日下午4時36分，現場是在黃大仙龍翔道近黃大仙中心。從Facebook專頁「HongKong CarCam」上載的車Cam片所見，當然救護車沿快線行駛，期間前方一架私家車突然慢駛，救護車司機見狀，隨即急速切線閃避，結果撞向中線一架私家車，並將私家車推向慢線，正在慢線行車的另一架私家車亦被波及，更一度被撞至「彈起」。

事後有網民揶揄救護車司機「救人定攞命」，「情願急停，不要亂cut」，笑言「第一次見白車咁進取」，亦有人同情事件中兩名私家車司機的遭遇，直言「好無辜」。

警方發言人表示，事件中全部人報稱無受傷，毋需送院，案件列交通意外無人受傷處理。

網民有話說：

Kin Li Thomas Leung：我無車牌都知要停，再慢慢轉線

Alam Yau：跟車太貼

Chung Law：太陽刺眼，好多時看不到前面已慢車和煞車燈

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