預算案：假難民公費法援開支料近億元　升36%

假難民問題禍害香港，耗公帑開支，增加司法機構壓力。保安局在開支預算中，料2020/21年度的出入境管制撥款，較2019/20年度的修訂預算增加6710萬港元，達3.11億港元，增幅約27%；當中主要為增加5個職位，以及為免遣返聲請人士提供公費法律支援及其他運作開支所需的撥款有所增加。

保安局預算顯示，出入境管制開支有所增長，當中涉及為免遣返聲請人提供公費法律支援。局方在2020/21年度預料，由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」預算開支約為9227萬港元；較上一年度的6754萬港元，多出2473萬港元，上升約36%。

根據司法機構的開支預算顯示，當中終審法院的上訴許可申請有飛躍增長，由前年的194宗，增加至去年493宗，升幅逾2.5倍；當中與免遣返聲請個案有關的上訴許可申請數目，增加323宗，由前年的65宗上升至388宗，而388宗數字佔去年上訴許可申請總數的79%。

至於較高級別法院需處理的免遣返聲請案件數目激增，其中高等法院上訴法庭，去年處理民事上訴案有約600宗，數字與去年611宗相若；但去年涉及免遣返聲請的上訴案件亦有351宗，佔總數近60%。

該局於2020/21年度會檢討處理免遣返聲請的策略，並繼續監督統一審核機制的運作；而律政司開支預算就指，律政司和法律政策科將為免遣返保護聲請人所提出的上訴及司法覆核，而涉及的法律問題提供意見。

按入境處開支預計，2020年提出的免遣返聲請個案有1100宗，去年實際有1135宗，兩者數字相若。當中免遣返聲請人在入境處拒絕其聲請後，所提出的上訴或呈請個案佔入境處接獲有關個案總數的大多數。去年初，入境處已完成大部分審核之前尚待處理的聲請；處方預料今年接獲的上訴或呈請個案只屬年內接獲的新聲請，故實際數字會較去年的1796宗低，料約只有1360宗。