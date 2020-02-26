修例風波：警去年派142萬張「牛肉乾」　按年跌三成　

自去年6月的反修例風波以來，全港各區均不時出現暴力示威場面，大批警力被抽調至處理相關事件，區內巡邏警力大減。就處理違例泊車的執法工作，警方在人手有限的情況下，2019年下半年的交通執法數字確實較2018年同期有所下跌。

運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）書面回覆議員鍾國斌指，根據資料，2019年全年發出的違例泊車定額罰款通知書有1,424,623張，2018則有2,026,513，跌幅近3成。若單計由6至12月發出的罰款通知書數量，2019年有565,589張，2018年有1,205,941張，跌幅高達53%。

隨着近日社會氣氛稍為緩和，全港各警區已重新調配人手，加強交通執法行動，因此去年12月的交通執法數字已見回升。警方會考慮個別警區整體前線執法人員的人手分布、資源調配，以及區內的交通情況等因素，按實際環境而配置合適的人手，加強違例泊車的執法工作。市民如發現個別路段出現嚴重違例泊車的情況，以致阻塞交通，可通知警方，警方會盡快作出處理。