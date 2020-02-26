港府包機助湖北港人回家　議員籲先接特殊需要人士

新冠肺炎於武漢多市爆發，湖北當局限制居民出入境，大批港人受封城影響滯留當地。東方報業集團早前急市民所急，計劃派出私人包機接載滯留湖北港人及寡弱婦孺回家後，港府日前終順應民意決定派出包機救人。有政黨與政制及內地事務局局長聶德權會面了解有關情況，今(26日)建議政府優先接回孕婦、考生等特殊需要人士，又呼籲港府與內地協調，在不阻礙檢疫工作的情況下讓港人上機。

議員葛珮帆指，現時民建聯收到212宗湖北省內港人的求助個案，涉及12個城市，不少滯留港人需要藥物，政府表示部分藥物已送達湖北。她希望政府的首架包機可優先接回孕婦、長期病患者、聾啞人士等19宗特殊需要的市民，並呼籲在包機接送過程中，必須確保回港市民的安全，同時不要阻礙湖北省政府的檢疫工作。葛希望港府分批有序地將返港市民送至香港的檢疫中心，切勿讓有徵狀的港人上機，以避免交叉感染。她形容是次任務艱鉅，建議港府與內地協調及合作。

議員陳恒鑌表示，與聶了解後，現時湖北省有約1700宗求助個案，涉及逾3000名香港人，當中包括孕婦、面臨考試的學生、有治療需要的人士等都急需回港，政府將會透過入境處聯絡經電話及地址登記的市民；陳呼籲湖北當地人士幫忙聯絡車隊，將市民接送至當地機場。

議員李慧琼則提到政府正準備分批接回身處湖北的港人，她呼籲政府特事特辦，又指另有市民滯留廣東省及福建省，亦需要藥物及必需品，望政府盡快想辦法協調。