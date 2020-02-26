警破劫金行爆竊玉石工場案　拘8人包括4尼泊爾印度漢

油麻地上海街一金行，於去年12月23日中午，被6名穿黑衫及戴口罩的南亞漢，持刀錘闖入指嚇職員，擊碎店內飾櫃玻璃，一分鐘内掠走500件金飾，約值177萬港元。警方檢獲賊人犯案時的衣服、染有血漬的手套及口罩，金行亦留下賊人犯案工具刀及鐵錘。油尖警區刑事部經翻看大量「天眼」錄影後，鎖定6名匪徒身份，相信其中2人負責策劃。

昨日(25日)，警方分別在北角及油麻地，拘捕4名(21至37歲)涉案南亞裔男子，2人尼泊爾藉及2人印度藉，當中1人持香港身份證，3人持「行街紙」，俱報稱無業，其中一人被查期間，曾展示他人身份證。4人以涉嫌行劫、串謀行劫及藏有他人身份證被捕。警方亦檢獲一背囊，起回部分失物及手鐲。

另外，本月16日凌晨時分，位於油麻地廣東道的玉石加工場，遭3名賊人撬門爆竊，擸走20萬港元玉石原材料，乘坐接應車輛逃去。其後，警方於本月17、22及25日，分別在屯門、深水埗及油麻地，以涉嫌干犯入屋犯法罪及處理贓物罪，拘捕3男1女本地疑犯(40至61歲)，起回部分失物及涉案車輛。