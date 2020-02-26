高鐵西九站去年2宗擅闖路軌　內地漢圖步行上深圳

高鐵西九龍站保安粗疏如無掩雞籠，「一地兩檢」名存實亡。運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會質詢透露，廣深港高鐵香港段通車至今曾發生2宗未獲授權人士進入高鐵路軌的事件。其中1宗於去年12月，1名內地乘客乘南行列車時錯過其目的地直達西九龍站，下車後竟闖入路軌步行後向警方自首。陳帆指政府及港鐵公司十分關注事件，局方正與港鐵跟進，以確保高鐵營運的安全及服務質素。

陳帆回應議員譚文豪提出有人擅闖高鐵路軌的書面質詢時，透露高鐵開通以來接載超過2200萬乘客人次，曾發生2宗未獲授權人士進入高鐵路軌的事件。第1宗於去年3月底發生，港鐵公司1名月台助理在西九龍站月台工作期間不慎墮軌。港方根據「一地兩檢」聯合協調及應急處理機制，由消防處獲得內地許可經過內地口岸區協助事主。

第2宗發生於去年12月初晚上，據了解，1名內地乘客從長沙南站乘搭南行列車，擬於深圳北站下車但錯過停站。當列車繼續行駛並抵達香港西九龍站後，他下車後未有通關，反進入路軌並沿路軌步行一段時間。該乘客在沿線其中一個通風大樓緊急出口離開鐵路範圍，並向警方自首，及後按機制被送回內地。

陳稱港鐵繼續詳細調查事件，港鐵會聯同保安局及執法機關，在立法會保安事務委員會下仔細審視這案，並採取適當跟進措施，以確保邊界完整性及避免同類事件發生。