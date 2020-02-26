在韓澳門居民准在香港過境　抵埗後經港珠澳大橋回澳門

因應新冠肺炎疫情在南韓出現爆發，香港政府日前宣布除了香港居民外，所有從南韓抵港的非港人一律不准入境。因應港府相關安排，澳門旅遊局今(26日)表示，在南韓的澳門居民現在可以飛抵香港後，經港珠澳大橋回澳；相關的澳門居民首先要致電旅遊危機辦公室熱線： 28333000 作登記，之後危機辦會把相關居民的身份資料及航班資料交給警方，警方再與香港入境處及航空公司聯絡，相關單位收到資料後澳門居民才能在南韓登機。

當有關澳門居民到達香港後會有特別安排，澳門政府會派車直接接載相關澳門居民從香港經港珠澳大橋回澳；另危機辦已向在南韓的澳門手機發出短訊，通知身處當地的澳門人有關經香港回澳的新措施。

另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由於近日南韓新冠肺炎確診個案於短時間內急增，為加強防範，今日中午12時起，要求抵達澳門前14天曾到過南韓的人士，包括澳門居民及旅客，均需要進行為期14天的醫學觀察。

有關人士入境澳門時，當局會了解其健康狀況，若出現發燒等徵狀時，則送往仁伯爵綜合醫院特別急診就醫。倘若沒有任何徵狀的人士，則會了解其有否到過南韓的高風險地方，包括大邱市、慶尚北道和新天地教會，如有則送往路環高頂公共衞生臨床中心作14天隔離醫學觀察。至於沒有徵狀及沒有到過南韓高風險地方的人士，澳門居民須作14天家居醫學觀察，並首先要簽署一份同意進行家居醫學觀察的文件，而非澳門居民須按照衞生當局要求在澳門指定的酒店進行14天醫學觀察，或選擇折返離境；在指定酒店隔離費用需自理。

治安警察局補充，今日凌晨零時至下午4時，共有7名南韓旅客入境澳門，他們均需接受醫學檢查，其中6人於中午12時新措施實施前入境，另1人雖於實施後從香港入境澳門，但可證明14天內沒有到過南韓；另有5名南韓旅客選擇不入境而折返。