美輪大廈疫情肆虐　多間店舖暫停營業

新冠肺炎疫情肆虐，今日(26日)再麥啟立宗與佛堂「福慧精舍」有關的感染個案。其中1宗是49歲的佛堂女義工，負責佛堂的清潔，另1宗是早前確診並到過佛堂、第74宗個案的80歲丈夫。鑑於感染群組日益擴大，於上址租住的居民人人自危，有住戶已搬走避難，亦有地舖租戶暫停營業，惟仍有地舖照常開門營業。

北角美輪大廈當舖負責人吳先生接受訪問表示，不會倣效其他店舖負責人關門數天，當舖會如常營業，因為當舖客人流量比較少，又已經加強消毒工作，多以1:99消毒漂白水清潔店內設施，並會勤洗手，即使在店內不戴口罩亦沒有問題。對於病毒有機會依附在客人帶來的典當物品上，吳先生表示上述情況避無可避，惟有自己做好防預工作，最重要是勤洗手。他認為，自從大廈出現首宗個案後，每天都有身穿保護衣的人員前來清潔街道，衞生情況比以前更好。吳先生的當舖有獨立廁所，活動範圍亦只限店舖內，因此比較少進入美輪大廈，所以他不太擔心。對於政府的抗疫行動，吳先生表示不太清楚政府曾做過甚麼，因此不能評論政府的政策。他亦稱讚本報曾揚言派包機接濟滯留武漢的香港人。

另一間位於美輪大廈的甜品店，有女職員表示店舖會照常營業，直至負責人另行通知。她表示工作期間不太害怕感染肺炎，因為會做好防疫措施，又會用1:99消毒漂白水進行清潔及消毒，並會用消毒搓手液清潔雙手。

現場所見，只有零星店舖照常營業，大部分店舖鐵閘貼上暫停營業的告示。