運輸署牌照處續牌歎慢板　職業司機被迫揸大膽車

新冠肺炎持續蔓延，多個政府部門提供有限度服務。有市民投訴指，運輸署牌照事務處提供有限度服務後，車輛牌照過期多時仍未獲部門處理其續牌申請，又未有延長牌照限期。更有開車維生的打工仔女不忍「手停口停」，冒險開車工作。

車主陳先生向東網投訴，指3星期前將個人資料連同正式牌簿，以郵寄方式一併寄到運輸署辦理車輛續期手續，惟直至今日(26日)仍未收到任何通知，其車輛牌照亦已過期。他早前連同相關文件寄出的支票仍未被兌現，意味續牌申請尚未啟動，他曾致電政府熱線1823，惟無人接聽，目前求助無門。

他今早在運輸署網上預約續牌，發現最早需要排期至4月中，為免惹上官非，現不能工作。他透露有相熟朋友為免「手停口停」，在牌照過期的情況下冒險開車工作。他批評政府讓公務員在家工作的措施考慮不周全，未有相關措施配合，反問「揸車搵食點Home Office」，他建議運輸署效法稅務局延長牌照限期。

據運輸署網頁顯示，4間運輸署牌照事務處2月及3月的預約服務已滿，最早要到4月9日才有預約名額。運輸署承諾接獲申請後的10個工作天，將新的正式駕駛執照以掛號形式寄出。續領駕駛執照手續可於執照屆滿日前4個月內，或執照屆滿日起計3年內辦理。