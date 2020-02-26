政Whats噏：網民亂噏　陳健波澄清派1萬蚊唔關財會事

新一份財政預算案中最令人關注嘅一定係全民派1萬元，不過政府啱啱公布冇耐，網上就流傳話個撥款建議需要經過立法會財務委員會審議，仲話政府要調動議程先審議到。有見及此，作為財委會主席嘅議員陳健波喺下午即刻澄清，講明撥款建議唔會喺本周五(28日)嘅財委會討論。

話說網上今日(26日)瘋傳有關1萬元撥款建議嘅審議程序，提到本周五財委會開會，第一個議程就係審議具爭議性嘅公務員薪酬調整。網民同時提到，話1萬元撥款建議需要經財委會審議，所以除非政府願調動議程，否則需先審議公務員薪酬調整，之後才到派錢撥款建議。

陳健波下午澄清，話本周五財委會會議議程上，唔會有派錢撥款。佢仲解釋話派錢撥款係財政預算案嘅一部分，即《2020年撥款條例草案》，所以按照立法程序係需要喺立法會大會上進行辯論同表決，立法會已安排喺4月22日同埋29日審議。

據立法會網頁，政府喺立法會上發表預算案演辭後，同時會就撥款法案進行二讀並中止待續，交由財委會審議。財委會之後召開特別會議審議，其後財委會主席會向立法會提交報告，撥款法案亦會喺立法會大會上恢復二讀同埋三讀。另據立法會文件，特別財委會預計於4月3日、6日至9日舉行，審議撥款條例草案。