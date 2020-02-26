市民經科技公司購口罩　冇貨到手未獲退款不滿鼓譟

新冠肺炎肆虐，市民爭相購買口罩，惟油塘工業大廈第3座一間細胞醫藥科技公司懷疑利用口罩詐騙，繼周一(24日)後，今日(26日)再有苦主到上址希望取貨或退錢，惟苦等逾2小時，黃姓負責人才現身指現金只夠退還給大約120名客人，惹來其他人不滿及鼓譟。據悉，該名負責人於晚上7時許被捕，而因其售賣的口罩疑貨不對辦，海關亦正跟進事件。

議員譚文豪偕同觀塘區區議員龔振祺及謝淑珍到場協助，逾百人到場輪候，人龍由公司門口一直延伸至大堂，並沿後樓梯排了4層樓。苦主早於下午3時開始排隊，當時姓黃科技公司負責人已透露今日不會有貨，曾向區議員稱有5萬港元可退還給顧客，但到了下午5時許，區議員再向苦主轉述負責人表示，僅得現金1萬港元退款，現場市民聞言鼓譟。

姓黃的科技公司負責人其後親自交代，稱持有的現金不足以退還予所有輪候人士，截龍後，其他在場市民可按收據號碼，依據時間表取錢，並強調自己有足夠資金還款。

苦主陳生坦言，其個案中涉款約300港元，前往現場是「為啖氣」，因不屑負責人所為，亦替輪候者感氣憤，他們每次排隊都動輒數小時，當中不少是長者。輪候期間曾發生插曲，一名姓黎男子到場，指負責人3年前曾欠下他7萬港元，該負責人被困公司，有人報警求助，警方到場調停。

涉事公司早前為市民訂購口罩，在原定取貨日前，以曾有咳嗽客人到訪為由關閉14日。較早前有過百名訂購了口罩的市民擔心被走數，曾一度在公司門外聚集，並向區議員求助。龔振祺今指，有約500人向其求助，涉及約25萬港元，但相信尚有其他受害者。