預算案：政府堅拒樓市撤辣　辯指不想市場誤解

新一份財政預算案出爐，財政司司長陳茂波拒絕為樓市撤辣。他今晚(26日)出席預算案論壇時再解釋，拒絕撤辣是由於近期樓市成交率淡靜，加上十分敏感，不想市場誤解訊息，認為現時樓價仍然高企，有秩序下滑是好事。他再被追問為何不逐步減辣時稱，推出額外印花稅是不想有人短期炒賣物業。

預算案提出向18歲及以上的香港永久性居民發放1萬港元，他指措施是和特首的共識，希望在現時經濟環境下出一分力，目標今年暑假開始派發，冀盡快刺激消費和振興經濟。他又指研究全民派錢時亦有考慮非永久性居民，如在港工作、進修的人士及外傭，也要考慮社會會否希望涵蓋這批人，認為目前做法比較合適。他指目前基本上未有資料討論移民人數，認為關卡愈多，需時愈長，未必能符合大家期望。

針對18歲以下的人士，陳指去年已推出措施向他們發放2500港元，上周通過的防疫抗疫基金亦會撥款再額外增加津貼1000港元，對他們已有一定照顧。

被問到明知「使大咗」，政府如何證明香港的理財紀錄良好，陳茂波回應指，去年本港受到中美貿易戰、社會事件和今年新冠肺炎疫情影響，經濟受衝擊，政府先後推出4輪紓困措施才導致赤字創新高。過往一段時間政府需回應需求，撥款投資公共服務，因此到了一個階段有整固期，認為推出措施「唔淨係錢」，是否貼身也十分重要。

至於是否特首「使大咗」和財政司的角色是否淪為提款機，陳解釋大部分措施於明年生效，故不存在「使大咗」。被問到派錢是否博取掌聲，陳指前年推出的「關愛共享計劃」(派發4000港元)是基於其中一批人士勤力工作，但沒領取社會援助和受惠於退回差餉等措施而定，今次派錢是特殊環境中舉措，重申為振興本地經濟才作出決定。

被問到是否在最後數天仍然更改預算案內容，陳茂波指政府一直監察經濟環境，會因應最新情況才拍板作最後決定。至於是否因政黨要求才派錢，他再次重申派發現金目的是為了促進經濟和消費。