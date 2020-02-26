預算案：年金計劃降至60歲可投保　男人投百萬港元月收5100港元

財政司司長於財政預算案提出香港年金計劃最低投保年齡由65歲降至60歲，讓更多市民可按需要及早「自製長糧」。香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金有限公司宣布詳情，以投保年齡60歲，投保額100萬港元為例，男性每月可得5100港元，女性每月得4700港元年金。

政府在2018年推出香港年金計劃，主要對象為滿65歲長者，申請人於一筆過形式繳付保費後，便可每月收取穩定入息。65歲的人士投保100萬港元為例，男性及女性投保人分別可獲發約5,800港元及5,300港元的每月固定年金，相等於約7厘的年金率，固定年金更保證終身發放至百年歸老。

現時年金計劃最低入場門檻為5萬港元，最高300萬港元，受保人由繳付保費日起，可得保證每月年金金額至已繳保費金額105%為止。據統計，每年約有10萬人踏入60歲，而60至65歲人口約有數十萬人。

香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金計劃自推出以來，已協助約7000名長者將44億港元的積蓄，轉化成終身、固定及保證的收入，讓他們安心地享受退休生活。是次優化措施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。

市民向香港年金公司客戶服務熱線2512 5000，或其網站www.hkmca.hk查詢。