批公廁管理差翻新慢　帳委會促食環署徹查

香港公廁「臭」名遠播，審計署報告早前狠批食環署管理差，而且翻新公廁工程及施工冗長緩慢。立法會政府帳目委員會今(26日)向大會提交報告，對食環署未能掌握數據以規劃公廁建造等工作深表關注及失望，促署方主動調查及收集市民意見。在管理方面，帳委會指香港正面對新冠病毒的侵襲，公廁衞生更為重要。

帳委會報告指出，對食環署未能掌握包括反映市民需要等的數據，以致未能全盤規劃公廁的建造、重置及翻新，深表關注；對於署方在2008年後就沒有收集公眾對公廁的意見及使用率數據深表關注及失望，促請署方收集市民意見，制訂設置公廁的政策和規劃。

針對審計署批評生產力促進局的顧問項目數量及舉辦的培訓課程表現全部不達指標，5個年度共虧損3300萬港元及行政混亂等，帳委會認為局方對項目及合約管理不善，未能有效監察顧問項目的進度，導致超支，對此表示不滿及不可接受。

帳委會指，生促局管理層在主要表現指標的不足及不當做法，令公眾監察該局的工作構成負面影響而感到震驚，有關當局難辭其咎，促請局方密切監察及定期檢討表現指標的制訂，務求有效運用以提升局方的管理、管治和問責性。