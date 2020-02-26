提前不少於14天作出通知　教青局未有復課具體日程

因應新冠肺炎肆虐，香港教育局昨(25日)宣布，進一步延長全港學校停課安排至復活節假期之後，最早會於4月20日復課。至於澳門方面，教育暨青年局今(26日)與教育界進行會面後，就復課日子表示未有具體日程，而訂定原則會考慮澳門和鄰近地區的疫情發展，以及其復課安排。

教青局在會議上重申當確定復課日，會提前不少於14天作出通知，並強調復課日及相關準備工作可因應學校的實際情況作彈性調整，工作開展以校本為主，人員的工作安排也可按實際所需作適當配置；同時就復課前後的工作進行磋商，例如校園防疫衞生、課程與教學的適度調整、學生評核與升留班的彈性處理，膳食、午睡、校車的安排，餘暇活動、體育課及比賽的調整，錯峰上學和放學時間的協調，以及高三升學考試的配套等。

此外，教青局強調停課期間學校可因應實際情況，適當提供學習內容，彈性處理不同教育階段學生的學習所需。而停課期間的學習內容，不進行測驗及考試，亦不計分。復課後，倘學校安排學生進行補課，宜以輔助保底方式處理，最終以學校自主為原則。而就學校防疫物資，教青局將向學校提供部分物資，並呼籲學校要作出適當配置，以備復課時所需。