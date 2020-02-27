東方日報A1：開庫救民　年滿18歲永久居民人人派一萬

暴疫輪流圍攻，港府終願派錢濟民！面對經濟急促轉壞，裁員結業潮一觸即發之際，新一份財政預算案終宣布推出逾一千二百億元的逆周期措施救市，除例牌福利金派雙糧、公屋免租、減稅及免差餉外，政府事隔九年再次全民派錢，年滿十八歲香港永久性居民獲派一萬元，涉款七百一十億元，市民最快暑假「有錢落袋」。政府慷納稅人之慨的同時，本港財政赤字亦攀上歷史高峰，將錄得近一千四百億元的赤字，惟港府無視千億財赤，繼續硬推明日大嶼及拒撤樓市「辣招」，或令本港長遠經濟陷入萬劫不復之境。

去年六月起爆發反修例風波後，本港內部經濟早已五勞七傷。正當暴力示威浪潮在去年底緩和之際，新冠肺炎突然殺到，令沙士絕境重臨，放無薪假、裁員、結業之聲此起彼落，港人生活更加苦不堪言。立法會罕有地不分政見，議員跨黨派要求政府全民派錢救亡。

至昨日財政預算案公布，財政司司長陳茂波亦順應民意，宣布向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民面對的經濟壓力。「全民派錢」預計惠及約七百萬人，涉及開支約達七百一十億元。陳明言，「全民派錢」雖然涉及巨額公帑，但只屬針對目前情況的特殊措施，不會對本港財政造成長遠負擔。

被問及昔日反對派錢，今日卻又開庫，是否希望藉此挽回政府民望。陳茂波稱，政府做正確的事是非常重要，與是否對民望有幫助沒有關係，他形容本港目前情況非常例外及特別，經濟由去年年中至今一直不好，疫情下市民不停張羅物資，不少人收入減少，所以在如此艱難時刻，應該留更多錢在市民的袋中，冀疫情過後能鼓勵他們消費，撐起經濟。他強調現時經濟好差，若政府不介入幫手，可能出現倒閉潮和失業潮，屆時才幫手會困難很多。

至於為何不派消費券而選擇派錢，陳茂波指，已研究過兩者的分別、可行性及時間性，由於政府從未派過消費券，手續較繁複，亦要顧及防偽，未能配合到政府希望錢盡快到市民手上，推動經濟的目的。他表示，該一萬元最快能於今年暑假發放。

立法會議員大致歡迎政府全民派錢。建制派方面，議員陳克勤呼籲政府要盡快派發該一萬元現金，並建議政府將相關撥款申請抽出直接提交財委會審議，加快取得撥款。議員麥美娟表示，打工仔女希望有錢落袋，她呼籲政府切勿遺忘去年經關愛基金派發四千元的慘痛經歷，盡快交代派錢詳情。身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀則認為，該一萬元只派給永久性居民並不足夠，希望惠及全港所有市民。

泛民方面，議員胡志偉認為派一萬元同時包括在海外和內地生活的港人，不能直接做到帶動本地消費的目標，認為派錢有遺漏，但他亦希望政府不要拖延派錢，應以最快速度處理申請。

此外，為加快派錢速度，金融管理局昨指，政府已邀請所有銀行代表，在今早舉行簡報會，介紹派錢計劃的內容，該局亦會積極協調及促進政府與銀行業界的溝通及合作，讓市民盡快發放款項。

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