竹園北邨輪椅漢燒炭　母親吸入濃煙共赴黃泉

黃大仙發生倫常慘劇！今日(27日)凌晨5時許，竹園北邨梅園樓33樓一單位冒煙起火，多名街坊見狀，慌忙報警求助。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，並在單位內救出2名男女，他們當時已陷入昏迷，經檢查後證實男住客不治，而女住客被送往明愛醫院，惜搶救後證實死亡。警方封鎖現場，正深入調查事故原因。

消息指，起火單位住有一對母子，母親70餘歲，兒子50多歲而不良於行。據了解，兒子在房間內燒炭，濃煙充斥單位，其母在廳中熟睡疑吸入濃煙斃命。

據悉，消防進入單位後發現女戶主坐於廳中梳化上，昏迷不醒，其子則在房間內，背向天，胸口壓在一個鐵鑊上，內有燒着的炭，男子胸口已燒至皮開肉綻，而其輪椅則在房門外。

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