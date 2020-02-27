竹園北邨輪椅漢燒炭 母親吸入濃煙共赴黃泉
2020年02月27日 05:54
東網電視更多新聞短片
女戶主(箭嘴示)由消防員救出。
黃大仙發生倫常慘劇！今日(27日)凌晨5時許，竹園北邨梅園樓33樓一單位冒煙起火，多名街坊見狀，慌忙報警求助。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，並在單位內救出2名男女，他們當時已陷入昏迷，經檢查後證實男住客不治，而女住客被送往明愛醫院，惜搶救後證實死亡。警方封鎖現場，正深入調查事故原因。
消息指，起火單位住有一對母子，母親70餘歲，兒子50多歲而不良於行。據了解，兒子在房間內燒炭，濃煙充斥單位，其母在廳中熟睡疑吸入濃煙斃命。
據悉，消防進入單位後發現女戶主坐於廳中梳化上，昏迷不醒，其子則在房間內，背向天，胸口壓在一個鐵鑊上，內有燒着的炭，男子胸口已燒至皮開肉綻，而其輪椅則在房門外。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk