網民熱話：衰過公廁塗鴉！　巨石留「墨寶」惹公憤

行山享受大自然原本再愜意不過，但如果不懂珍惜，美好山景很容易就會被破壞。近來網上就流傳一張巨石塗鴉相，相中大石被人塗上字迹，網民看過後直斥塗鴉者：「只識破壞公物，完全無公德心」。

網民Mok Hong前日（25日）於Facebook專頁「香港行山遠足之友(吹水山谷）」分享有關圖片，只見圖中一塊巨石在海邊山頭豎立，上面寫着：「GLORY TO HK」（願榮光歸香港）字樣，相信是有人刻意塗上。巨石後方靠海，自然的環境與石上明顯的人為字句格格不入，看上去非常突兀，發文者忍不住批評：「大殺風景，非常討厭」。

相片發布後，眾人紛紛圍攻塗鴉者行徑：「破壞大自然就唔啱」，有人直言相關行徑「不知所謂」；有網民指字句帶政治色彩：「無論政見如何，不應破壞大自然，剝奪別人欣賞美好風景的權利」；亦有人感嘆：「唉，做些有意義的事，不破壞環境，可以嗎？」

網民有話說：

沙膽雄：無規矩，想點就點

Celia Yuen：睇唔順眼咪幫手洗甩佢囉！淨係鬧人無用㗎！

Waihung Law：真係要X啊！行山資深人任一定唔會咁做既，港人質素開始走下坡啦！

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山上巨石遭人塗鴉，引起網民公憤。