預算案：爭取暑假全民派錢　陳茂波指設限會阻慢進度

新一份財政預算案宣布推出逾1200億港元的逆周期措施救市，並向年滿18歲香港永久性居民派發1萬港元。財政司司長陳茂波今早(27日)在電台節目表示，再加上早前推出的抗疫基金及去年四輪支援措施，相信對香港經濟能起到3%提振作用，又強調若不及早推出相關措施，經濟表現會收縮得更快。不過他警告若之後的經濟不理想，惠民措施就要逐步減少。

陳茂波形容，新一份財政預算案力度大，例如派發現金1萬港元的措施屬一次性，故認為可以果斷一些，冀協助企業及市民撐過現時環境，但長遠要更謹慎及確保開支可以承擔，他又指希望爭取暑假期間市民「有錢落袋」。另外，他提到政府內部未來亦要重新審視，是否可以精簡及調整服務，節省資源。

有聽眾致電問到為何已移民的港人仍可領取1萬港元，陳回應指，假如在過程設關卡將令派錢事宜更複雜，對推動本地經濟會有所影響，目前最穩妥方法向永久性居民派錢，亦會鼓勵海外港人回港消費。

有聽眾建議過去1年留港居住不少於8個月才合乎資格領取現金，陳解釋有不少港人到海外工作假期，或經常進出香港，亦有部分港人到內地生活，是否獲派錢值得大家反思。他表示，會吸取2011年派發6000元的經驗，爭取在暑假派錢。被問到為何只向永久居民派錢，非永久性居民無份，陳指不存在歧視問題，會考慮在關愛共享計劃推出有關措施，惠及如外傭的持份者。

陳指出，政府過往多年都推出一次性紓困措施，直到今年才出現財赤。他理解市民習慣政府有較多盈餘，期望有退稅優惠等措施，他認為如果未來幾年香港經濟好及有盈餘，「何樂以不為」；但若經濟不理想，措施就要逐步減少。

有聽眾關注應將全民派錢計劃與警隊申請撥款分開處理，甚至能否削減警隊申請的撥款開支。陳茂波表示，派錢措施與警隊需要資源是兩回事，強調政府一向做法是不同政策局提交預算，再整份預算案提交立法會審批，認為有需要遵守制度。他承認聽到不同黨派的議員對警隊申請撥款有意見，相信在財委會特別會議時可邀請警隊代表解釋。