預算案：未提樓市撤辣因不想炒風再現

財政司長陳茂波今日(27日)出席電台聯播節目，他表示未有提及樓市撤辣，除了因為市民仍然未能負擔樓價，政府也不想樓市再出現炒風。

陳茂波在新一份預算案未有提及樓市撤辣，在節目中有主持人比喻樓市供應為「麵粉」，認為指既然「麵粉」數量不足夠，問政府是否在短時間內不會撤回辣招。陳回應指雖然去年中樓市交投轉趨淡靜，樓價回軟，但幅度仍然很慢，市民仍難以負擔樓價，因此政府認為樓價有序調整並無問題，政府不宜插手減辣甚至撤辣，否則可能令炒風再現。他強調會動態評估樓市，考慮承擔能力、樓市供應等情況，不會劃下減辣硬性指標。

陳茂波又指，會繼續推動申請明日大嶼前期規劃撥款，加上土地共享計劃目標提供500公頃公私樓宇用地，補足短中期供應。被問到政府面對創歷年新高的財政赤字，進行如明日大嶼般的大型工程風險會否變大時，陳指政府除了利用公帑，還可利用市場資金，強調當局有決心完成基建工程。

對於是否要開徵新稅，陳茂波指，本港實行簡單低稅制，是傳統最有優勢的地方，若實行全球最低稅率，香港可能會受影響。政府準備在今年內邀請稅務專家、商界人士及學者，商討及研究國際稅務發展，給予政府意見，並強調政府若檢視稅率是否有調整空間時要在社會討論，令實行時市民會較易明白。