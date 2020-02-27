西貢戶外康樂中心隔離營變賭檔　有人疑輸逾10萬元

隔離變聚賭！新冠肺炎自上月殺入香港，港府安排多個地方用作檢疫中心及供市民作隔離，不過有報道指，西貢戶外康樂中心疑有正在隔離的市民聚賭，由每天由下午1時開始至晚上12時，無間段賭錢，包括玩啤牌、賭「三公」等，有人疑因而輸掉高達10多萬港元。警方昨日(26日)接獲報案，指有人在中心內與人爭執。

正在該中心隔離的許先生表示，曾見到有其他房間的人士會玩啤牌，「10蚊、20蚊都有」，通常是約4至6人在自己房間玩啤牌，但未聽聞有人欠逾10萬港元，又指由於房間內沒有電視等娛樂，現時每間房獲派一份報紙及象棋。

警方指，昨午約1時10分接獲一名54歲姓黃男子報案，指他在西貢康健路21號一房間內與人爭執。警方人員接報到場處理，相信案件不涉刑事成分，案件列作糾紛。

負責管理該隔離營的康文署指，據工作人員日常觀察，確曾發現有營友在房間內玩啤牌，但當時已即時勸止。而昨午約1時，西貢戶外康樂中心職員曾接獲接受檢疫人士報警求助個案。據了解，有關事件涉及同房人士發生口角爭執，經警方將個案列作普通糾紛求警協助。該署指，如發現有聚賭行為，保安人員會即時制止，並會通知中心管理人員，在有需要時會尋求警方介入及協助。就是次事件，中心保安人員已加強巡查，防止聚賭或其他違法事件發生。

該署又指，現時中心已酌情設有指定吸煙區，供接受檢疫人士使用，其他地方則禁止吸煙。中心內嚴禁營友賭博及飲用酒精飲品。如有涉及違法行為，中心職員會考慮採取執法行動或在有需要時報警求助。

衞生署回應指，該署負責管理5個檢疫中心，分別為麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營、饒宗頤文化館翠雅山房和火炭駿洋邨第一座，西貢戶外康樂中心則不屬該署管轄。該署指，檢疫中心的運作主要由民眾安全服務隊負責場地管理。檢疫中心運作需要配合感染控制措施，包括要求接受檢疫的人士留在自己的房間及指定範圍內。接受檢疫的人士應注意個人衞生，保持健康的生活模式和避免吸煙。