預算案：議員冀派錢項目與警開支分開審　陳茂波稱不需要

陳茂波(右)認為沒有需要將派錢分開審議。(何天成攝)

政府昨日(26日)公布新一份財政預算案，財政司司長陳茂波和財經事務及庫務局局長劉怡翔今早(27日)到立法會財務委員會就預算案作出簡報。會上有議員關注政府18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元事宜，其中有議員建議政府把撥款建議抽出提早審議。

議員陳志全提到，是次政府建議派發1萬港元是與250億港元警隊開支綑綁，並指1萬港元屬市民，無可能與民為敵，建議將派發1萬港元的撥款建議抽出，於下周召開特別財會討論並通過。

議員劉國勳則認為，不少市民關注何時取得1萬港元，距離暑假還有一段長時間，關注政府會否能於現時開始作準備工作，並簡化登記程序。

陳茂波回應時指，認為沒有需要將全民派發1萬港元從《撥款條例草案》中抽出分開審議。他解釋，因為事前有不少行政程序要準備，包括與銀行協調電腦系統，會爭取在7月前讓市民登記，盡快在暑假發放，表明不可能因為立法會提早通過，就能夠早些派錢。另外他又指，今日將與銀行開會，希望可盡量壓縮程序，但亦要確保電腦系統穩妥，防止遭黑客入侵。