兩青年疑藏彈叉鋼珠被控　其中一被告獲准保釋

新冠肺炎指定診所選址屢遇反對而掀起示威潮，於天水圍更有人堵路縱火，警方事後加強巡邏，並截獲同為天水圍居民的兩名青年魏天樂及梁皓然，他們於區內發生反對設置新冠肺炎診所示威後兩日，涉嫌把打火機、火機氣罐、膠水管、橡筋彈射器和鋼珠等物品置於區內行人隧道外，被控以管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途罪之案件。兩名被告於裁判法院被勒令還押後，今天(27日)到高院原訟庭申請保釋。其中魏天樂成功獲批，梁皓然則申請失敗，需要繼續還押候審。

法官今早下令，魏天樂的父親、中學校長及當區一名區議員，須為他作為擔保人。其中魏父要繳交2萬港元，校長及區議員就要各付1萬港元擔保金。另外魏自己再付1萬港元現金，即以合共5萬港元保釋外出。保釋期間他不准離港，每天中午及傍晚兩次到警署報到，及要遵守宵禁令，每晚10時至翌晨7時必須留在家中。

兩名被告為魏天樂(19歲)和梁皓然(18歲)，均報稱學生。控罪指他們於今年2月17日，在天水圍天業路行人隧道外，管有一批適合作非法用途的工具，包括打火機、火機氣罐、膠水及有濾罐的防毒面具等；另一控罪則指他們管有攻擊性武器，即一個橡筋彈射器和89粒鋼珠。