傳徵美荷樓作隔離設施　深水埗區會反對促政府交代

新冠肺炎疫情肆虐，近日網上流傳消息指，石硤尾美荷樓青年旅舍會被政府徵用作隔離設施。深水埗區議會今日(27日)開會，提出強烈反對使用美荷樓作隔離設施的動議，區議員何啟明要求政府表態以釋除公眾疑慮。動議在一致贊成下獲通過，區議會秘書處將去信美荷樓和政府要求回覆議員質詢，並致信美荷樓負責人，表示議會對美荷樓用作隔離的強烈反對。

多名區議員反對用美荷樓作隔離設施，提出動議的何啟明指，有街坊看見近日有大量物資運進美荷樓，且目前暫停租借房間，惹鄰居憂慮美荷樓會是下一個隔離設施，惟政府遲遲不作解釋，他要求政府向公眾釋疑。

議員黃傑朗指政府選地做法不透明，建議政府需避免強徵土地，並為選定隔離中心得出指示和共識，又要求政府公開考慮中的隔離設施選址。周琬雯指，政府考慮選址需要徵詢該區意見，因隔離中心有機會出現疫症確診者，對該社區影響不淺。惟民政署人員只回應尚未獲衞生署的相關回覆。

深水埗區議會的另一討論事項是解釋南昌公園日後用途，議員衞煥南詢問警方與康文署，指南昌公園部分土地被規劃給警方以興建分區警署，表達居民對該區增建警署的疑惑，認為油尖旺區與深水埗一帶已有多間警署，毋須使用南昌公園的土地。警方回應指興建警署是應對西九龍人口增長和提升西九龍警區效能，預料該項目於本年6月上交立法會。