新冠病毒抗原蛋白20%似沙士　科大：有助研發疫苗

新冠肺炎疫情持續，各地科學家期望可以研究出對付新冠病毒的方法。香港科技大學電子及計算機工程學系教授Matthew Mckay及Ahmed Adbul Quadeer領導的研究團隊，以約3個星期時間，發現一組來自沙士病毒的B細胞及T細胞抗原表位基因，與新冠肺炎病毒有20%相同，或可觸發人類對於新冠病毒的免疫反應，有助研發疫苗。

Mckay表示，自1月起有關新冠肺炎病毒的基因圖譜被公開，而新冠肺炎病毒及沙士病毒達逾90%的相似，因此着手進行數據分析。

抗原表位即是可觸發對該冠狀病毒產生免疫反應的蛋白組織。他們利用已公開的新冠肺炎病毒數據及已有的沙士病毒免疫學數據進行比對分析，發現沙士病毒的T細胞抗原表位基因，與新冠肺炎病毒有24%相似；而B細胞則有16%相似，因此整體有20%相似。

由於疫苗的原理是將病源的蛋白碎片打進人體，令身體認得該病毒；當有病毒攻擊人體，就可以製造抗體打擊病毒，因此透過有關發現，相信可以幫助研發疫苗的科學家，收窄進行病毒測試的範圍，以研發有關對抗病毒的疫苗。

有關研究已本月25日於科學期刊《病毒》中發表，Mckay表示，有關研究屬於研發疫苗的第一步，而如何有助研發疫苗則需要進一步的臨床研究，而期刊發表後，研究結果可分享予全球科學家。