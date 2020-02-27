預算案：議員促速派應急錢　倡讓市民以電子渠道申請

何啟明稱市民需要的是應急錢而非慰問金。(何天成攝)

政府昨日(26日)公布新一份財政預算案，全城關注派一萬港元的時間表，財政司司長陳茂波今早(27日)到立法會財務委員會作簡報時，提到會爭取在7月前登記並盡快發放。有議員要求政府讓市民以電子渠道申請，盡快向市民派發應急錢。

議員胡志偉批評派錢需時5個月太慢，建議將全民派錢囊括18歲以下居民措施入內，政府可連同2500港元的學生津貼，直接向學生派發12,500港元，又希望政府推出第5輪紓困措施補漏拾遺，支援美容、補習社等行業。議員鄺俊宇提到政府於暑假才派錢，形容「等你救命真係死」，又指18歲以下居民未能領取一萬港元是與年輕人割蓆。

議員劉國勳則認為，不少市民關注何時取得1萬港元，距離暑假還有一段長時間，關注政府會否能於現時開始作準備工作，並簡化登記程序。議員何啟明就指，不少市民需要應急錢而非慰問金，派錢「拖太耐就冇用」，建議政府盡早讓市民以電子錢包登記，又建議將非永久性居民都囊括在內。議員陸頌雄則呼籲反對派不要將政府發放的1萬港元用作示威活動，指香港攬炒已經很慘。他稱原則上政府可詢問議員後盡快派錢，又建議政府設電子平台或軟件，給市民更多渠道申請。議員陳振英則關注，政府制訂派錢方案時會否考慮增設遞交地點，例如超市。