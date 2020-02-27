警方超級電腦追蹤病患　私隱署指公眾利益下不違例

新冠肺炎持續肆虐，警方早前啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統 (MIIDSS)」，協助追蹤患者曾到過地方及接觸過的人，惹來有關保障私隱的揣測。個人資料私隱專員黃繼兒表示，政府有充分的法律及正當合理的基礎，以不同設備或超級電腦等收集資料，以追蹤新冠肺炎病人或潛在帶病毒者；並指出有關做法合乎相關人士的利益以及公眾利益，與其他司法管轄區採取的做法一致。

私隱專員公署今(27日)表示，根據《私隱條例》，如個人資料的使用與保障資料當事人或任何其他人的身體或精神健康的公眾利益有關，該個人資料的使用可能獲豁免而不受保障資料原則所管限。換言之，如使用資料是出於保障公共衞生的需要，即使未經事主同意而使用相關資料而出現違規情況，亦能免責。

當中條例第59(2)條指出，在相當可能會對資料當事人或任何其他人的身體或精神健康造成嚴重損害的情況下，資料使用者可毋須得到資料當事人的同意而向第三者披露關乎某資料當事人的身份或位置的個人資料。

公署續指，從公共領域上取得的資訊，包括在社交媒體上取得的個人資料，備受《個人資料(私隱)條例》規管。然而個人資料私隱權並非「絕對權利」。它會受到其他與其有衝突的權利或利益所約束，例如屬絕對權利的個人生存權和公眾利益。生存權不僅是指資料當事人如潛在帶病毒者的生存權，還包括社會上其他人的生存權。