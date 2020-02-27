懷孕六個月孕婦滯留湖北　冀盡快返港做產檢

政府正籌備首批包機接載滯留在湖北省武漢市港人，以及該省其他屬緊急個案港人回港。立法會議員葛珮帆表示，已經將19個特殊個案交予政府跟進，當中包括6名滯留在湖北省的孕婦，其中懷孕接近6個月的金太稱，其首兩胎均是早產嬰，現時未能做產前檢查，擔心嬰兒健康。

金太和丈夫及2名分別6歲及3歲的孩子正身處湖北省黃石市。金太透過錄音表示，她前往黃石市時已經懷孕4個月，現時接近懷孕6個月，本應該接受結構超聲波檢測，觀察胎兒生長狀況，但現時受疫情影響而未有做產檢，她擔心胎兒是否健康。

金太交代其情況時忍不住飲泣，她稱其首兩胎都是早產嬰兒，「驚呢個(胎兒)到時返唔到香港，喺呢度生，都唔知點算。」她又稱，其腳部患上嚴重的靜脈曲張，又不時抽筋，擔心健康情況；又稱丈夫是一家四口的經濟支柱，但現時一家人滯留在當地1個多月，擔心會影響丈夫工作，十分需要政府幫助，希望能盡快接她們回港。

議員葛珮帆表示，金太是向其求助的19個特殊個案之一，而該批個案中共有6名孕婦，全部現時並非身處武漢市。她透露，金太一家回鄉時只帶了數千元人民幣，花光後又在當地問人借了數千元，但現時都花得七七八八，孩子想吃水果都不敢買，然而在馬會工作的金先生獲僱主幫助，經微信轉帳了數千元予他們應急。她又指，該批個案已轉介政府跟進，期望政府能夠安排他們乘搭首批包機返港。