司法機構停擺案件積壓　梁美芬倡考慮視像審訊

新冠肺炎疫情持續，司法機構早前公布隨其他政府部門於本周(2月24日至3月1日)繼續暫停辦公，各級法院聆訊延期停擺多時。立法會司法委員會主席梁美芬去信司法機構，查問案件審理進程延慢、律師收入大減等問題，建議司法機構積極考慮加入高科技審訊，例如視像會議。梁稱在疫情過去後，一定會在司法委員會提出加入視像審訊的可行性。

梁指司法機構對於視像審訊的建議不積極，認為是與現時法律的限制有關，若要加入視像審訊，或需先行修例，但她呼籲若修例對公眾利益大，建議政府積極考慮。梁又指，司法機構現已設立10條公眾熱線，讓延期審訊的公眾作出具體查詢。

梁建議司法機構應盡快聘請人手，包括從外間聘任的臨時法官。她認為法庭有不少資深和有能力擔任暫委法官的人士，又提議可參考英國，設兩更法庭，她指法庭應盡快完成審理大量積壓的案件。

司法機構則回覆稱，司法機構對緊急和必要的案件，包括新羈押案件、緊急和必要的刑事事宜，如保釋相關聆訊和判刑的聆訊，會急需處理或頒下判詞。若上述事宜是緊急的，司法機構可透過書面方式處理。若訟辦雙方已啟動聆訊，有些中間的程序需要法庭提出指示，也可以書面作出指示。司法機構又提到，在面對實質聆訊時，遇到陪審員因公共衞生考慮而拒絕出席等難題。