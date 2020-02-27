預算案：斥特首與高官表現差勁　議員促減薪

政府預料下年度預算赤字破紀錄達1391億元，並預期未來5年庫房仍然見紅。財政司司長陳茂波今早(27日)出席立法會財委會會議，回應議員有關預算案的提問。繼身兼行會成員的議員葉劉淑儀和黨友容海恩昨(26日)建議特首林鄭月娥帶頭率領主要官員、行政會議成員減薪，財委會上多名議員皆要求問責官員帶頭減薪。

議員鄭松泰批評，政府由去年中至今表現是「失敗中嘅失敗」，市民強烈要求封關又不聽，派錢只為紓緩大家的怨憤，質疑「成年特區政府高官都唔知做乜」，反問陳茂波「你哋切腹都彌補唔到」，為何政府高官不帶頭減薪？他重提2003年沙士期間高官都有帶頭減薪。議員梁美芬和郭偉強發言時亦要求問責官員帶頭減薪。陳回應時表示，問責官員薪酬有既有制度處理，目前無意變動機制。

另外，陳茂波昨日出席記者會時亦被問到政府班子會否減薪節流，陳同樣解釋問責班子的薪酬調整有機制處理。葉劉淑儀回應預算案稱，沙士期間政府同樣面對龐大財赤，當時政府宣布特首連同21名問責官員和行會成員減薪津一成。