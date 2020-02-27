網民熱話：登山「抗疫」出事？私家車翻側「封路」

面對新冠肺炎來襲，香港人以行山抗疫，不單令山徑出現長長人龍，車龍亦不絕，其中大帽山就是重災區之一。昨日(26日)就有司機在登山後駕車離去時，在狹窄的車路上失控翻側，佔據來回兩線，場面誇張。

現場是大帽山近觀景台位置，事發於昨日傍晚近6時，從網民Bri Milk上載Facebook群組「馬路的事討論區」多張圖片可見，該輛白色私家車在山頭打橫翻側，車身完全佔據來回兩條行車線，而背景則是夕陽景色；另一張則可見車路旁屬草地，不少行山人士都駐足觀看這罕見情景。

不少網民對私家車在此路段翻側都大感好奇，懷疑是高速落山所致，有人則笑稱是「避狗」、「避野豬」甚至「避牛」。亦有人被照片背景所吸引，形容「背景好靚」，可以成為新景點。

警方指，涉事33歲司機駕私家車落山時失控，事件中無人受傷。

網民有話說：

Kuuga Fung：想霸晒個山頂？！

Tango Yeung：盲真係唔適合駕駛

Jeff Chan：覺得個景影直度靚d、車cam又轉唔到90度

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