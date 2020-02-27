預算案：劉怡翔擬申臨時撥款　解決新財政年度開支

財政司司長陳茂波昨(26日)宣布新一份財政預算案，立法會將於4月29日的會議上恢復《2020年撥款條例草案》的二讀辯論。財經事務及庫務局局長劉怡翔將於下月18日立法會會議上，動議通過臨時撥款決議案，申請臨時撥款，以便政府在4月1日新財政年度開始至《2020年撥款條例》實施的一段期間，繼續獲得所需資源以便提供各項服務。

劉表示臨時撥款額可應付政府約2個月的運作需要，在《2020年撥款條例》實施之前，政府可動用的臨時撥款額合計為逾2158.6億港元，約相當於《2020年撥款條例草案》下撥款總額逾6272.3億港元的34%。他指，2020/21年度非經常開支撥款上升，令臨時撥款額佔撥款總額的整體比例提升。

劉續解釋，政府每天均要支付大量開支項目，並以2020-21財政年度第一個星期，即4月1日至7日為例，政府要支付的其中一些開支包括給予醫院管理局約62億港元的資助金、向約12萬個綜援受助家庭及約14萬名公共福利金受惠人士，發放合共約13億港元，以及向教資會資助大學發放約17億港元補助金等。