沙田隔離人士疑多次擅離住所　衞生署接報後懶理

為避免新冠肺炎在社區快速擴散，所有自內地入境人士需接受強制檢疫14天。據悉沙田一名男子疑於家居隔離期間多次外出，該區區議員接獲市民求助後曾通知衞生署，惟署方僅建議他報警處理。直至昨晚(26日)，該男子疑又離開住所，涉嫌再度違反檢疫令，惟警員到場後發現該男子身處屋內，但表示會就事件通知相關部門。

沙田區議員衞慶祥指出，早前接獲街坊求助，指事主一家人上周六(22日)自內地返港，現於希爾頓中心A座一單位接受14天強制家居隔離，惟連日來未見衞生署派員到上址巡查，期間該男子數度擅自外出，擔憂會釀成社區爆發。衞慶祥其後通知衞生署並要求派員上門處理，但署方昨日回覆指人手不足，建議他報警。

涉事大廈管理處此前曾翻查出入紀錄，證實該男子多次離開大廈，唯有加強清潔涉事樓層，並致電對方了解事件。直至昨晚，有人再次發現涉事男子擅自外出，通知管理處報警，警員隨後到場調查。

警方表示，昨日下午約5時半接獲報案，指一名男子懷疑違反檢疫令，離開沙田正街3至9號希爾頓中心一單位。警員到場時，該名男子身處上址單位，將就事件通知有關部門。