司法機構分階段準備恢復法庭程序　到庭人士須戴口罩

因應新冠肺炎疫情影響，司法機構1月29日開始把法庭程序延期，關閉法院登記處及辦事處，只處理緊急聆訊。法庭「癱瘓」近1個月後，司法機構公布將由3月2日開始以循序漸進和分批進行的方式，為下月內恢復各級法院/審裁處的法庭程序及重開法院登記處及辦事處作出準備，但強調須視乎當時最新的公共衞生情況是否許可。

司法機構表示，正主動為恢復法庭程序和重開法院登記處及辦事處作出準備，並須視乎新的公共衞生情況或作出合適的調整。於3月2日起的一周，法庭程序一般繼續延期，但適當情況下，更多緊急和必要聆訊(包括上訴及審訊)將於各級法院進行，例如新羈押案件、緊急和必要刑事事宜、頒布已擬備好的判決或判案書、緊急和必要口頭聆訊及其他向法庭提交的緊急申請。登記處仍然關閉，但特定種類的緊急文件將透過特別安排予以接納存檔。

至3月9日及16日的兩星期，除緊急和必要聆訊外，法庭程序一般繼續延期，但登記處將分批重開。如公共衞生情況許可，司法機構預料3月23日起的一星期，一般延期將結束，法庭一般將在聆訊(尤其是審訊)恢復前，給予適當緩衝期。機構正制訂恢復運作的安排，更詳細安排將於短期内公布。

另外，考慮到公共衞生情況和有更多人前往法院大樓，從3月2日起，法庭使用者進入或逗留法院大樓時，任何時候均須佩戴外科囗罩，除非主審法官或司法人員另有指示。沒有佩戴外科囗罩的法庭使用者會被拒絕進入，或被指令離開法院大樓。