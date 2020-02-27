預算案：電動渡輪小巴較傳統貴　黃錦星指聚焦技術研究

新一份《財政預算案》增撥逾百億港元推出多項環保項目，包括撥款3.5億港元推出電動渡輪試驗計劃，料會有4艘渡輪予各營運商試運2年，以及撥8000萬港元推行電動綠色小巴計劃，目標會有40架電動小巴，預期在2023年進行測試。

以往政府也有撥款資助單層電動巴士，惟成效一直未能達標，被問及如何確保是次電動小巴及電動渡輪計劃成效，環境局局長黃錦星指，以往的經驗能令局方對新計劃的方向掌握得更好，讓未來計劃推行得相對順利。他坦言，電動小巴及渡輪一定會比傳統的貴，但目前聚焦的應在技術研究方面，目前討論價錢仍言之尚早。

環保署副署長馮浩然補充，香港小巴型號及體積世界獨有，其他國家的小巴車種未必能適應到本地需求，加上香港天氣溫暖潮濕，小巴需要長時間續航，故對電池電動規格及要求尤其重要，去年局方與生產力促進局進行相關研究，測試電池的續航力。另外，今年亦會與有能力的汽車生產商接觸，解決電池續航力及充電位的問題，希望能在2023年進行測試。

對於垃圾徵費落實無期，黃坦言，去年已將條例草案交予立法會，但進度不理想。