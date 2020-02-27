紀律部隊借調421人任特務警察　執勤時獲准配槍

反修例示威持續逾半年時間，至今仍未完全止息，導致警隊人手緊絀，故警務處去年11月首次引用《公安條例》，從其他紀律部隊招募人員出任「特務警察」。警方在Facebook表示，現時「特務警察」共有421人加入，近半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員，其主要職責會在政府機構或較大機會受衝擊的地點駐守，每人每周執勤約3天，當值時亦獲准配備佩槍。

該421名「特務警察」，有專用臂章標示身份，亦可配備佩槍。有出任該職位的入境處人員盧先生及陳小姐表示，有心理準備擔任「特務警察」時，會遇上敵意態度。其中陳小姐表示，曾經截查過一對未成年姊弟，期間兩人被搜身時害怕得全身顫抖，又稱擔心事件會被家人告知，「但其實他們想出席的示威活動已取得不反對通知書，這令我質疑究竟年輕人對參與的活動有沒有足夠的認知」；盧先生則認為，部分年輕人參與違法行為，或是受到文宣或同伴影響。

另外，來自海關的余先生表示，出任「特務警察」除了考慮執勤風險，亦可能要面對被起底、家人被欺凌等問題。余續指，申請之前已與太太仔細商量，並獲得其支持，但為保障家人，自己與家人的社交平台已設下多重封鎖。