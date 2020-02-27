補習業界批政府無支援　指80%私營教育中心倒閉

因新冠肺炎疫情影響，教育局早前宣布全港學校將延長停課，最早於4月20日復課。有團體今(27日)批評政府未有對私營教育中心提供支援方案，要求盡快推出第二輪防疫抗疫基金，並指出現實業界已出現倒閉潮，有近80%教育中心倒閉。

教育中心聯盟發言人蘇先生指，政府勒令停課導致私營補習社生意大減，形容私營教育中心是孤兒，被教育局謀殺。他又指，早前曾經與教育局副局長蔡若連會面，但蔡指政府派錢給家長等同於替家長繳交補習費用，而教育局局長楊潤雄亦聲稱資源都優先給予中、小學及幼兒園等正規學校。

蘇稱，因政府未曾伸出援手，導致私營教育中心出現倒閉潮，財政預算案的撐企業措施亦無助於補習機構，該行業涉及約10萬人。他續指，現時已有近80%教育中心倒閉，全港約8500間機構當中有逾7000間倒閉，希望政務司司長張建宗盡快推出第二輪防疫基金，解決業界所需。

有議員亦就私營教育中心出現倒閉潮表達意見，其中鄭松泰指，張建宗承諾盡快簡化程序支援業界，望政府在本周內回應業界訴求及會否設立第二輪防疫抗疫基金。而葉建源則指，業界出現倒閉潮是政府遲遲不伸出援手的結果，而教育局的措施更是直接導致多間教育機構結業的緣由，又指私營教育中心有包括託管學生、工作輔導等存在意義，望政府盡快回應。

梁耀忠直斥教育局離地，又指早前會面張建宗時，張指工作繁忙，建議業界交付意見書並承諾會督促教育局加以支援。梁認為此舉未能解決業界的燃眉之急，要求與張再次見面，並指政府責無旁貸。